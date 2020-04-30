Москва, , 13:50 — REGNUM В пятницу 1 мая в Москве пройдет масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом 30 апреля сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Эта дезинфекция станет шестой с конца марта. Главная цель работ — предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

«Каждый раз проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — отметил Бирюков.

Всего в рамках дезинфекции более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб обработают свыше 300 миллионов квадратных метров. В недоступных для техники местах работу будут выполнять комплексные бригады. «В общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники», — добавил заммэра.

Бирюков также уточнил, что особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Также специалисты обработают общественные туалеты, территории МФЦ. Станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами тоже будут продезинфицированы.