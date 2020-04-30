Москва, , 13:39 — REGNUM Иммуномодулятор «диуцифон» может помочь в борьбе с коронавирусом, заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок», доктор химических наук Леонид Ринк.

«Имеется вполне достойный кандидат на роль иммунного спасателя в лице диуцифона, нашего по-настоящему легендарного иммуномодулятора, победившего советско-российскую проказу», — сказал он в интервью газете «Взгляд».

По его словам, раньше этот препарат плохо растворялся в плазме крови, из-за чего пациентам приходилось вводить горячий раствор, что причиняло им боль.

Однако недавно удалось получить версию препарата с тем же клиническим эффектом и с более эффективным способом доставки в организм, отметил ученый.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно об изучении SARS-CoV-2 учеными из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна. Они установили, что новый коронавирус быстрее всего распространяется через длительный и тесный контакт больших групп людей.

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