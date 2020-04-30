Москва, , 13:36 — REGNUM Российским медицинским учреждениям будут переданы десятки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их уже в ближайшее время намерен закупить Российский Красный Крест. Об этом сегодня, 30 апреля, на пресс-конференции заявил директор департамента по связям с общественностью РКК Валентина Перехватова.

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Она уточнила, что всего будет приобретён 31 аппарат. Эта аппаратура поступит в медучреждения, наиболее нуждающиеся в таком оборудовании.

«Распределение будет идти совместно с ответственными государственными органами. В первую очередь это Министерство здравоохранения РФ», — приводит ТАСС слова Перехватовой.

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Глава департамента подчеркнула, что работа по оказанию помощи в борьбе с пандемией государственным органам, медицинским учреждениям, а также наиболее уязвимым группам населения ведётся практически во всех региональных отделениях организации от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что производство аппаратов ИВЛ на российской территории достигнет 2,5 тыс. штук уже в мае. По словам главы государства, в России уже удалось нарастить выпуск медицинских масок в десять раз. Регионы справились с задачей создания дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом.

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