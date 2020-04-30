Красногорск, 30 апреля 2020, 13:36 — REGNUM В Подмосковье на период карантина действует режим «технологической тишины», в ходе которого в домах жителях не будут проводить плановых отключений горячего водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщает пресс-служба Министерство энергетики Московской области.
В период тишины в регионе будут проводить только работы, необходимые для предотвращения аварийных ситуаций. После 11 мая плановые отключения будут проводить по графикам, опубликованным на сайте Минэнерго Московской области.
Также отмечено, что графики отключений горячего водоснабжения могут скорректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.