Красногорск, , 13:36 — REGNUM В Подмосковье на период карантина действует режим «технологической тишины», в ходе которого в домах жителях не будут проводить плановых отключений горячего водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщает пресс-служба Министерство энергетики Московской области.

В период тишины в регионе будут проводить только работы, необходимые для предотвращения аварийных ситуаций. После 11 мая плановые отключения будут проводить по графикам, опубликованным на сайте Минэнерго Московской области.

«Люди, которые трудятся или обучаются дистанционно, могут продолжать свою работу, не нарушая режима самоизоляции. Это будет способствовать уменьшению скорости распространения коронавируса», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Также отмечено, что графики отключений горячего водоснабжения могут скорректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.