Ташкент, , 13:34 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года Узбекистан посетили 1,2 млн туристов, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

Большая часть туристов — 1,1 млн человек приехали в Узбекистан из стран СНГ. На дальнее зарубежье приходится лишь 4,4% от общего числа прибывших иностранных граждан.

На долю Казахстана приходится 32,8% приезжих, на Таджикистан — 27,4%, Киргизию — 24,6%, Россию — 5,3%, Туркмению — 5%, Азербайджан — 0,2%, Белоруссию — 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарканде планируют создать туристическую зону, где посетители смогут собирать и пробовать инжир. Главной достопримечательностью станет инжирный сад площадью 40 га.

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