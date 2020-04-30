Уфа, , 13:35 — REGNUM 61 пациент, ранее инфицированный коронавирусом, выздоровел в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы, на территории региона зафиксировали еще 75 случаев этой инфекции, а всего выявлено 766 случаев.

На текущий момент в больницах проходят лечение 354 инфицированных коронавирусом пациента. В том числе 160 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, 163 пациента находятся в состоянии средней тяжести, 31 человек — в тяжелом состоянии, а 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

231 человек получают лечение дома. 167 человек поправились, причем в минувшие сутки выздоровел 61 пациент.

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