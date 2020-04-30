Владикавказ, , 13:27 — REGNUM В Северной Осетии арестованы по решению суда еще двое участников митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе. В Ленинском районном суде города было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении троих человек.

По двоим, как пишет портал «Основа», прошение было удовлетворено. Еще один обвиняемый в хулиганстве был оставлен на свободе, так как он является сиротой, студентом первого курса аграрного университета, ранее не судимым. При этом ему запретили пользоваться интернетом и покидать место проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, протестная акция во Владикавказе состоялась 20 апреля. На митинг в центре города вышли несколько сотен человек. В ходе попытки сотрудниками правопорядка прекратить акцию участники оказали сопротивление, были травмированы несколько сотрудников МВД и Росгвардии. По факту хулиганства и оказания сопротивления представителям органов власти было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования задержаны несколько человек.

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