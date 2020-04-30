Ташкент, , 13:20 — REGNUM От 500 до 600 человек ежедневно прибывают в Узбекистан через границу с Казахстаном, Киргизией и Афганистаном. Об этом заявил глава госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, все прибывшие лица помещаются на карантин, а заражения коронавирусом чаще всего встречаются именно в условиях изоляции. Отабеков добавил, что около 17 тыс. человек находятся на карантине в условиях стационара и 62 тыс. — в домашних условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Узбекистане выявили 2017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1096 человек, скончались — девять пациентов.

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