Киев, , 13:17 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко «неприятно шокирован» большим количеством людей за улицах столицы Украины в последние дни.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил, что 29 апреля на Крещатике гуляли слишком много людей, преимущественно без масок, более того — с детьми. Кличко отметил, что киевляне «сами себе отменили карантин и вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности».

«Хочу сказать одно — вы, конечно, можете не верить в угрозу и говорить, что все это сказки. Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы переполнены и что вам не смогли оказать помощь», — подчеркнул Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, на 30 апреля в Киеве зафиксирован 1401 случай коронавируса, что существенно больше, чем в любом другом городе страны. Ранее Кличко заявлял, что власти Киева готовы постепенно ослаблять карантинные ограничения с 12 мая, в случае, если до этого не произойдет резкого роста количества заболевших.