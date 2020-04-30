Москва, , 13:17 — REGNUM Решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России будут приниматься после майских праздников, заявил 30 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин «уже озвучил свое отношение».

«Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, — отметил Песков. — Но, с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ещё не пройден. В этой связи глава государства объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая.

В Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам в период майских праздников продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить все контакты.

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