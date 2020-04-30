Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Из всех групп населения в Швеции во время продолжающейся эпидемии коронавируса пожилые люди пострадали больше всего, особенно в домах престарелых. Ситуацию с неспособность эффективно защитить от инфекции стариков, в свою очередь, прокомментировала министр по социальным вопросам Швеции Лена Халленгрен. Об этом 30 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

По ее словам, число погибших в Швеции значительно выше, чем в соседних странах Северной Европы, и пожилые люди заплатили самую высокую цену.

Халленгрен отметила, что цифру умерших трудно представить в перспективе, поскольку Швеция находится только в начале пандемии.

«Это неудача, что мы не смогли защитить наших пожилых людей. Это очень серьезно и это провал для всего нашего общества. Мы должны извлечь уроки из этого, мы еще не прошли через эту пандемию», — заявила министр Хелленгрен.