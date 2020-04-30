Архангельск, , 13:12 — REGNUM Еще 15 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в Архангельской области. Общее число зараженных составляет 213 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — пять выявлены в Архангельской областной клинической больнице, которая находится на карантине. Три новых случая зарегистрированы в областной психиатрической больнице. Кроме того, список зараженных пополнился двумя сотрудниками «АГД Даймондс». Инфекция также выявлена у пяти человек, контактировавших с работниками алмазодобывающго предприятия.

В штабе также сообщили, что, а сутки в области выписан из больницы еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Общее число успешно перенесших инфекцию в регионе выросло до 46.

Как сообщало ИА REGNUM, в «коронавирусной» статистике Архангельской области зарегистрирован один летальный исход.