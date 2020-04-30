Копенгаген, , 13:20 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Европе увеличилось за неделю на 15%. Количество смертей выросло на 18%, сообщил 30 апреля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

За последние семь дней общее количество подтверждённых заражений увеличилось до 1 млн 408 тыс. 266 случаев. За этот же период отмечен рост смертности на 18%, всего скончались 129 344 человека, отметил он на брифинге, который транслировался в Facebook.

В европейских странах зарегистрировано 46% всех случаев заболевания COVID-19 в мире и 63% смертей. В некоторых странах удалось выйти на плато по заболеваемости, однако на востоке Европы — в Белоруссии, России, Казахстане и на Украине отмечен прирост. В Турции обстановка стабилизируется, отметил Клюге.

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