Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге от последствий коронавирусной инфекции к 30 апреля скончался 31 человек. Это менее одного процента от общего числа зараженных в городе, однако в ближайшее время статистика летальности может ухудшиться.

Об этом в четверг заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сообщалось о 29 случаях смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, за сутки список смертей вырос на два случая.

По словам академика, к сегодняшнему дню с начала пандемии в Петербурге коронавирус унес жизни 31 человека. За сутки выявлено 336 зараженных, что связано с увеличением тестирования.

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«Летальность меньше 1% — благополучный результат, но мы видим достаточно много случаев на ИВЛ — 3% в реанимациях. Мы понимаем, что эти пациенты являются фактором риска и увеличения летальности», — сказал эксперт.

Также Шляхто высказал обеспокоенность тем, что только за последние сутки в городские больницы поступил 361 человек с внебольничной пневмонией и ОРВИ.

«Это фактор риска, надеемся, что майские дни позволят уменьшить их число и, как следствие, потребность в ИВЛ. В настоящее время более 100 человек (находятся) на ИВЛ, из них 54 — с COVID-19», — отметил академик Шляхто.

Он указал, что несмотря на то, что в городе более 4000 зараженных коронавирусом, 40% из них находятся на амбулаторном лечении.

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