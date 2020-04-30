Куала-Лумпур, , 12:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии зарегистрировали за прошедшие сутки 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом 30 апреля сообщается в заявлении ведомства.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 6 тыс. человек. Также за прошедшие сутки от заболевания COVID-19 скончались два человека, общее число смертей достигло 102 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор по всему миру число выявленных случаев инфицирования достигло 3 млн 204 тыс. человек.

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