Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией. Об этом 30 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, к сожалению, пика не достигли, — заявил Шляхто, говоря о ситуации с COVID-19, — она развивается без лавинообразных случаев. За последние сутки выявили более 300 случаев, это связано с увеличением тестирования. Более половины случаев легкие».

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По словам Шляхто, чтобы говорить о стабилизации ситуации в городе, необходимо «пережить майские праздник».

«Есть внутреннее ощущение, что после майских ситуация стабилизируется. Мы идем по скорости удвоения от пяти до семи дней. Еще два назад мы говорили, что удвоение происходит в семь дней», — подчеркнул академик.

Однако специалиста настораживает, что в последнее время вдобавок ко всему наблюдается увеличение случаев внебольничной пневмонии. Этот тревожный факт, который предполагает необходимость свободных мест в стационарах, ИВЛ, усугубляет складывающуюся ситуацию.

«Погода, к счастью, улучшается, и режим самоизоляции в майские праздники и, вся эта ситуация, до 12 мая позволит не столько уменьшить количество пациентов с COVID-19, сколько с внебольничной пневмонией», — сказал Шляхто.

Ранее в комздраве Петербурга признали, что высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Петербурге в марте 2020 года может быть связан с появлением в городе новой коронавирусной инфекции.

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