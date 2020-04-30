Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области проведено почти 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе по противодействию SARS-CoV-2.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области расширили сеть лабораторий, проводящих исследования. В день донские специалисты изучают около 1 тыс. тестов.

По последним данным, на Дону подтверждено 943 случая заражения коронавирусной инфекцией. Трое скончались, 11 человек находятся в тяжёлом состоянии.

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