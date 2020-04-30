Москва, , 12:47 — REGNUM Сегодня, 30 апреля, специалисты Минобороны РФ сдали в эксплуатацию сразу шесть новых многофункциональных медицинских центров, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства

Медцентры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге готовы к работе. Новые корпуса оснащены медицинской техникой, в том числе компьютерные томографами, аппаратами УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратами ИВЛ.

Ранее в эксплуатацию были введены два многофункциональных центра — в Нижнем Новгороде и Одинцове. Всего по распоряжению президента РФ Владимира Путина в Вооруженных силах РФ построят 16 высокотехнологичных медцентров общей вместимостью 1600 койко-мест.