Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Ростовской области обновил данные, внесённые на карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаётИА REGNUM 30 апреля.

Карта распространения коронавируса в Ростовской области Donland.ru

Согласно имеющимся сведениям, наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 295, Донецке — 68 и Батайске — 58. Среди муниципальных районов в лидерах Азовский район — 35 случаев, Белокалитвинский район — 34 случая, а также Аксайский и Сальский районы — 24 случая.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области подтверждено 943 случая заражения SARS-CoV-2. 80 человек выздоровели, трое скончались. В настоящее время госпитализированы 188 пациентов, 11 находятся в тяжёлом состоянии.

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