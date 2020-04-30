Горно-Алтайск, , 12:44 — REGNUM Власти Алтайского края с первого мая серьёзно ужесточат режим въезда на свою территорию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, с 30 апреля на 11 временных пропускных пунктах в крае приступают к работе правоохранители, сотрудники Роспотребнадзора и органов местного самоуправления.

«Их задача — ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

В связи с этим власти республики предупредили жителей, планирующих поездку к соседям, что им придётся пройти строгую процедуру контроля, а также получить уведомление о самоизоляции на 14 дней.

Между тем подобные ограничения в Республике Алтай уже введены. Как сообщало ИА REGNUM, патрульные посты ГИБДД взяли под контроль весь въезжающий в республику транспортный поток. Правоохранители записывают данные граждан, не проживающих в республике, узнавая цель их визита, место и срок пребывания здесь.

В результате на въездах в республику первоначально собрались большие пробки, а многие, узнав, что заселиться в турбазы не получится, разворачивались обратно. Два района в Горном Алтае полностью закрыты для въезда и выезда.

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