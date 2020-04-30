Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге в настоящее время 250 медицинских работников находятся на лечении от COVID-19. Об этом 30 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не были готовы, что одни за другим будут выходить из строя стационары. Мы с вами все ждали, что к нам все эти неприятности прилетят «с фронта», а они начали прилетать «с тыла», и медработники, которые сталкивались с такими пациентами и не имея поначалу опыта, СИЗов, часть из них, мы это видим, до широкого тестирования, заболевали COVID-19», — сказал Шляхто.

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что инфекция распространялась внутри семей врачей, которые, до установления запрета на совместительство, работали в разных стационарах.

«250 медработников находятся на лечении. Завтра будет некому лечить пациентов, вопрос безопасности персонала стоит сейчас очень остро», — заявил академик.

Он добавил, что разделять стационары на «чистые» и «нечистые» — заоблачная мечта. Инфекция придет в больницы по-любому — с пациентом, сотрудником, персоналом, который обслуживает больницы.

«Самое главное, чтобы отделения были максимально отделены друг от друга, и тогда мы сможем говорить о стабилизации ситуации», — отметил спикер.

Однако, чтобы стабилизировать ситуацию в городе, необходима дисциплина, только она позволит не допускать ухудшения ситуации. Кроме того, увеличение количества тестов персонала позволит предотвратить распространение инфекции внутри подразделения.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти от коронавируса скончались уже восемь медиков, в том числе двое врачей высокой квалификации.

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