Сухум, , 12:39 — REGNUM Действие мер по защите населения от коронавируса в Абхазии продлено до 15 мая. Соответствующее распоряжение 29 апреля подписал президент страны Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно документу, в республике до 15 мая продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, туристической деятельности, бронирование мест в гостиницах и санаториях. Исключение сделано для вещевых рынков, которым разрешено открыться 1 мая.

Стоит отметить, ранее был снят запрет на работу продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Им разрешается открываться не более трех дней в неделю при согласовании с санэпидемслужбой.

Напомним, в Абхазии карантинные меры введены в конце марта, а в начале апреля, когда были выявлены три случая заражения коронавирусом в Гаграх, режим был ужесточен. В настоящее время двое заболевших COVID-19 выздоровели, а заразившаяся SARS-CoV-2 женщина 95 лет скончалась.

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