Киев, , 12:35 — REGNUM В ДНР и ЛНР находятся 2 тыс. кадровых российских офицеров, которые якобы воюют против украинских силовиков. Об этом заявил командующий украинскими «Объединёнными силами» в Донбассе Владимир Кравченко 30 апреля в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Генеральным штабом вооружённых сил РФ сформирована и содержится оперативная группировка российских «оккупационных» войск в составе 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов общей численностью более 35 тыс. человек», — утверждает он.

По словам Кравченко, Народной милицией ДНР и ЛНР в основном командуют 2 тыс. кадровых российских офицеров и генералов.

Украинский силовик также подчеркнул, что спецслужбы и правоохранительные органы ДНР и ЛНР также якобы подчиняются аналогичным российским ведомствам.

По его словам Россия якобы использует Донбасс для «испытаний новых видов вооружений».

Отметим, что никаких доказательств вышеизложенной информации Кравченко не предъявил.

Напомним, украинские власти и СМИ отказываются признавать гражданский характер конфликта в Донбассе, заявляя о некой «российской агрессии». За шесть лет войны Украина не предоставила никаких доказательств того, что армия РФ ведёт боевые действия против ВСУ.

Россия официально не является стороной конфликта в Донбассе и выступает в качестве гаранта исполнения Украиной Минских соглашений, призванных остановить войну.

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