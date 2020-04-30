Орел, , 12:25 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, об этом 30 апреля сообщил федеральный оперштаб.

«К сожалению, у нас умерли ещё два человека с диагнозом COVID-19. Это мужчина 1953 года рождения и женщина 1936 года», — прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Из 27 новых случаев 24 человека заразились контактным способом, ещё трое приехали из Москвы.

Всего в регионе подтверждено 525 случаев заражения. 67 человек выздоровели. Пять пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались.