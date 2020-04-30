Москва, , 12:33 — REGNUM AliExpress продолжает работать в России в штатном режиме. Были сложности в феврале из-за того, что некоторые производители в Китае оставались на карантине, — он в Китае был раньше, чем у нас. Но в марте все поставки из Китая возобновились, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по коммуникациям AliExpress Россия Анастасия Жбанова.

«В карантин по коронавирусу российское отделение AliExpress оказывает помощь благотворительной организации «Ночлежка», которая в свою очередь помогает бездомным людям.

Все вокруг говорят, что нужно оставаться дома, но никто не говорит и никак не фигурирует в информационном пространстве о тех, у кого дома нет, что они делают, как живут.

Поэтому компания AliExpress связалась с дружественной компанией «Ситимобил» и предложили сотрудникам «Ночлежки» передвигаться на такси, потому что им сложно передвигаться на общественном транспорте на дальние расстояния.

На такси передвигаться проще, но дорого, поэтому «Ситимобил» предоставила бесплатный проезд для волонтёров, а компания AliExpress в свою очередь связалась с несколькими производителями и предоставила волонтёрам товары первой необходимости, в больше степени медицинские — маски, перчатки, антисептики и т. д, а бездомным людям те вещи, без которые трудно жить — носки, нижнее бельё, санитайзеры и т. д, то есть всё самое необходимое.

К сожалению, не получится сделать так, чтобы абсолютно все бездомные люди в России получили поддержку, но какой-то части этих людей помогли. В «Ночлежке» сказали, что этих товаров хватит на примерно на 1,5 месяца работы. Все товары первой необходимости переданы в приюты для бездомных в Москве и Санкт-Петербурге.

Хочется отметить, что потребность в товарах первой необходимости не уменьшается, а только растет. В AliExpress растет количество российских товаров, и самое важное, очень пользуется популярностью маски, средства гигиены, всё, что нужно человеку для нормальной жизни, для выживания. Это товары в период пандемии пользуются очень большим спросом», — высказала своё мнение Анастасия Жбанова.

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