Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM Ростов-на-Дону в преддверии 75-й годовщины Великой Победы присоединился к онлайн-акции «Поэзия до слёз», сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Участникам акции предлагают выложить в социальных сетях видеозапись и сопроводить ролик хештегом #поэзиядослёз. В настоящее время около 200 человек прочитали стихи поэтов-фронтовиков.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ветеранов с 75-летием Великой Победы поздравят персональными концертами. Кроме того, 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске дадут артиллерийский салют, организуют агитбригады.