Вильнюс, , 12:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Литве выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 апреля.

По данным литовского минздрава, за всё время пандемии в стране коронавирусом заразилось 1958 человек, 589 выздоровели, 751 остаются инфицированными или болеют COVID-19. Количество смертей за сутки не изменилось. За всё время скончались 45 человек.

В Литве вступил в силу очередной этап смягчения режима карантина. На природе, если близко нет других людей, можно не носить защитную маску, она стала необязательной и при нахождении в автомобилях. Работают непродовольственные магазины, уличные кафе, парикмахерские, оказываются плановые медицинские услуги.