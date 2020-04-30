Махачкала, , 12:20 — REGNUM Трое сотрудников полиции скончались в Дагестане от двусторонней пневмонии в течение нескольких дней. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов в своем видеообращении к жителям региона, опубликованном на странице ведомства в Instagram.

«За неделю от пневмонии погибли трое наших сотрудников. Это были достойные сотрудники, и как профессионалы, и как граждане. Я хотел бы выразить соболезнования родным и близким наших сотрудников, их коллегам», — сказал Магомедов.

По информации пресс-службы главного управления МВД по Дагестану, 25 апреля в центральной городской больнице Кизляра от внебольничной двусторонней пневмонии скончался 54-летний майор полиции, старший инспектор ГИБДД по Кизлярскому району. У него остались жена и двое детей.

В медико-санитарной части республиканского МВД 27 апреля из-за острой двусторонней пневмонии ушел из жизни 49-летний подполковник полиции, участковый уполномоченный полиции по Цунтинскому району Дагестана. У него остались жена и трое детей.

На следующий день, 28 апреля, в Республиканской клинической больнице №2 от двусторонней пневмонии на 33-м году жизни скончался заместитель начальника центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Дагестану старший лейтенант полиции. У него остались жена и двое детей.

Отметим, что в настоящее время в Дагестане складывается сложная эпидемиологическая ситуация по пневмонии, о чем свидетельствуют множество сообщений в местных СМИ и социальных сетях. Например, в начале третьей декады апреля минздрав республики сообщил об очагах внебольничной пневмонии в Унцукульском районе и городе Хасавюрте.

Вместе с тем власти Дагестана пока не сообщают общих данных по больным с таким диагнозом, как и не уточняют количество погибших. Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом статистику по пневмонии не ведет.