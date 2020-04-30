Джакарта, , 12:15 — REGNUM В Индонезии число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило десять тысяч, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 30 апреля 2020 года в стране выявлено 10 118 случаев заражения SARS-CoV-2 и 792 случая смерти.

По его словам, за сутки в Индонезии подтвердили 347 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, по состоянию на 29 апреля 2020 года в Индонезии было зарегистрировано 9771 случай заражения SARS-CoV-2 и 784 случая смерти.

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