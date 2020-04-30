Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Циклон, который на текущей неделе пришел в Санкт-Петербург и Ленинградскую область и принес заморозки и снег, покидает петербургский регион, на смену ему идет антициклон и потепление. Ожидается, что на майских праздниках воздух прогреется до 15−17 градусов. Об этом 30 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Сенатская площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно предварительному прогнозу, 30 апреля станет последним холодным днем весны. В ближайшие дни воздух начнет прогреваться.

«Сейчас антициклон начнет определять погоду. Он спускается к нам из Финляндии. Уже завтра температура воздуха повысится до 10 градусов и в дальнейшем будет только повышаться», — сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, потеплеет не только днем, но и ночью, однако это будет происходить постепенно. Так, в первый день мая температура воздуха в ночное время будет близка к нулю, а в некоторых районах и вовсе будет отрицательной. Со второго числа ожидается потепление, днем воздух прогреется до 12−17 градусов.

«В дальнейшем погода сохранится относительно теплой, но всё будет зависеть от циклонов, наличия облачности и осадков. Первый циклон к нам подойдет вечером 2 мая и в ночь на 3-е число, когда с запада подойдет атмосферный фронт, пройдут дожди, будет облачная погода. В дальнейшем ожидаются кратковременные дожди», — уточнил Александр Колесов.

Синоптик отметил, что от того, какой будет погода — облачной или солнечной, будет зависеть и температура воздуха. В пасмурные дни воздух будет прогреваться днем до 10−12 градусов, а в солнечные дни будет еще теплее.