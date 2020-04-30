Смоленск, , 12:12 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, сообщили 30 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

В общей сложности в регионе подтверждено 429 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев — в Вяземском районе (190), в Смоленске (89), Починковском районе (36) и в Гагаринском районе (32).

«Среди зарегистрированных случаев 59,2% протекает бессимптомно, в 11,2% случаев отмечаются легкие формы, в 28,9% — средней тяжести и в 0,7% случаев — тяжелые формы», — уточнили в ведомстве.

Около трети всех заражённых — люди пенсионного возраста, 12,1% — сотрудники медицинских организаций.