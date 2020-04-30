Йошкар-Ола, , 12:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 апреля подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в республике заражений достигло 566 случаев, сообщает оперативный штаб России.

По данным всероссийского штаба, полностью выздоровели и выписаны 304 жителя республики. При этом 28 апреля число выздоровевших составляло в цело с момента начала наблюдения 81 человек, а уже 29 апреля в регионе число вылечившихся граждан выросло до 274 человек — то есть за сутки выздоровели 193 человека.

Двое жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции до 11 мая. Приезжающие в республику из других регионов граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Продлевается запрет на посещение храмов и кладбищ. В местах скопления граждан сохраняется масочный режим.

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