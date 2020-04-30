Москва, , 12:16 — REGNUM Возможность прямой материальной помощи в условиях эпидемии коронавируса в России существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Представителя Кремля спросили, возможны ли прямые выплаты гражданам в условиях вызванного кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Песков подчеркнул, что все меры поддержки сейчас направлены на продолжение экономической жизни в стране.

«Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также отметил высокую опасность второй волны заболевания. Самым сложным решением является поэтапное снятие ограничений, сказал он.

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