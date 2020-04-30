Самара, , 12:12 — REGNUM Один миллион одноразовых масок поступили в аптеки и магазины Самарской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, маски сегодня же поступят в продажу. Помимо этого, в торговых точках можно купить многоразовые маски и респираторы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 мая на территории Самарской области введен масочный режим. Всех жителей обязали надевать маски при выходе из дома и нахождении в местах скопления людей.

Кроме этого, в области продлили ограничительные мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса, до 11 мая.

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