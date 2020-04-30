Ижевск, , 12:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 30 апреля выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 237 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Среди новых инфицированных семеро жителей Ижевска, по одному случаю — в Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах.

Выздоровели и выписаны и стационаров за минувшие сутки три человека, всего — 31 житель республики вылечился. Восемь граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

«Снят карантин с двух медицинских организаций: 1 ГКБ г. Ижевска и инфекционного отделения Кизнерской районной больницы», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая Бречалов анонсировал ряд изменений в указ о режиме повышенной готовности. Так, жителям республики разрешено совершать велопрогулки при соблюдении социальной дистанции.

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