Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Жители США продолжают уделять пристальное внимание новостям о вспышке коронавируса как на национальном, так и на местном уровнях. При этом они полагаются на широкий спектр средств массовой информации, правительство и других поставщиков новостей, согласно новому опросу Pew Research Center, проведенному 20−26 апреля 2020 года среди 10 139 взрослых жителей США.

Но непрерывный поток новостей оказал свое влияние. Большинство опрошенных в США говорят, что им нужно отдохнуть от этого, многие заявили, что этот поток новостей заставляет их чувствовать себя хуже в эмоциональном плане, а половина говорит, что им трудно отделить правду от лжи.

Примерно девять из десяти респондентов (87%) следят за новостями о коронавирусе достаточно или очень внимательно, что примерно соответствует данным опросов, проведенных в марте. При этом более половины населения (56%) говорит, что национальные новостные каналы являются основным источником, и почти столько же (51%) получают новости от общественных организаций здравоохранения и чиновников.

Но иногда бывает трудно сосредоточиться на этом кризисе. Примерно семь из десяти американцев (71%) говорят, что им нужно отдохнуть от новостей о коронавирусе. Значительно меньше респондентов (28%) сказали, что им нужно непрерывно получать новости о коронавирусе.