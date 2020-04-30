Ташкент, , 11:56 — REGNUM Общий размер всех штрафов в Узбекистане, выписанных за нарушение гигиенических норм, составил 45,8 млрд сумов ($107 млн). Об этом 30 апреля заявил руководитель госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Атабеков на брифинге.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов выписали 71 028 протоколов об административном правонарушении. На сегодняшний день поступило лишь 30% от назначенной суммы, добавил Атабеков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Узбекистане выявили 2017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1096 человек, скончались девять пациентов.

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