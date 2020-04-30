Мурманск, , 11:54 — REGNUM Компания «Новатэк» поставила 23 аппарата ИВЛ в мурманскую областную больницу. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, все аппараты прошли необходимую процедуру государственной регистрации в Росздравнадзоре и повысят общую готовность региона к борьбе с пандемией.

«Ранее компания «Новатэк» уже приобрела семь ИВЛ. Всего компания профинансировала поставку 30 таких жизненно важных аппаратов на общую сумму более 100 миллионов рублей», — сообщили в штабе.

Всего в Мурманской области сейчас развёрнуто 643 койки для пациентов коронвирусом. Из них: 273 койки с кислородом, 115 коек с ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, стройплощадка «Новатэка» в Белокаменке — главный очаг распространения коронавируса в Мурманской области. Там зарегистрировано 1002 случая заражения SARS-CoV-2. Всего в регионе в списке зараженных 1227 человек.