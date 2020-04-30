Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Петербургские пенсионеры смогут воспользоваться льготным проездом в автобусах и на электричках с 1 по 12 мая, чтобы отправиться на дачу. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в Смольном.

Ладожский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в течение апреля льготные проездные для пенсионеров были заблокированы, чтобы подвигнуть их сидеть дома из-за коронавируса.

Теперь в постановление правительства Петербурга № 121 внесли изменения, с 1 по 12 мая для поездки на дачу в Ленобласть будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах — в 10% от стоимости разового билета, а также бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Льготы действительны только при поездке в одну сторону из Петербурга.

Для поездок на дачу с 30 апреля возобновляется движение на «летних» автобусных маршрутах.

Автобус № 406 повезет пенсионеров из Кронштадта в садоводство «Красногорские Покосы», автобус № 469 — от метро «Улица Дыбенко» в садоводство «Восход-1», автобус № 485 — от «Улицы Дыбенко» в садоводство «Северная Самарка», № 555 — с улица Жени Егоровой в Огоньки через Парголово.

Кроме того, усилят движение на автобусных маршрутах № 488 со станции Сергиево в садоводство «Кировец» и № 475 из Колпино в садоводство «Восход-1».

Также с 1 по 11 мая изменится расписание движения пригородных поездов: их количество будет увеличено по сравнению с сегодняшним графиком.

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