Ташкент, , 11:46 — REGNUM Таксистам в Узбекистане разрешили перевозить пассажиров. Это следует из решения специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер по предупреждению и распространению коронавируса.

Согласно документу, с 30 апреля такси могут оказывать услуги перевозки пассажиров. Однако время работы ограничено с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Жителям республики разрешили гулять во дворе. Дети до 14 лет могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Работниками НИИ и преподавателям разрешили возобновить научную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля президент Узбекистана поручил возобновить работу предприятий в городах и районах, свободных от коронавируса.

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