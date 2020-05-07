Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 7 мая 2020, 22:00 — REGNUM Письмо Григория Манакова от 16 октября 1942 года. Письмо из фондов «Музея природы и человека» города Ханты-Мансийск». Других данных нет.