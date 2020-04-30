Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Стримеры Valorant больше не смогут транслировать «неживые кадры», чтобы их зрители смогли получить бесплатные ключи на участие в бета-тесте игры. Об этом 29 апреля сообщило издание Kotaku.

Многие пользователи включали в свою трансляцию скриншоты из игры, чтобы обеспечить непрерывный 24-часовой стрим — таким образом у зрителей возрастала вероятность получить желанный ключ на бета-тест. Однако представители Twitch узнали о мошенничестве и ужесточили правила проведения подобных трансляций.

Напомним, недавно в видеостриминговом сервисе Twitch появилась возможность получать различные подарки за просмотр трансляций. Чем больше пользователь смотрит стрим, тем выше вероятность получить нужный предмет.

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