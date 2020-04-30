Анкара, , 11:44 — REGNUM Министр образования Турции Зия Сельчук подтвердил возможность открытия школ в стране к 1 июня. Об этом 30 апреля он сообщил в интервью телеканалу CNN Turk.

«Если процесс нормализации ситуации продолжится, как и ожидалось, мы откроем школы 1 июня», — отметил Сельчук.

По его словам, до 31 мая обучение школьников продолжится в дистанционном режиме, данные меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией.

Напомним, на сегодняшний день в Турции подтверждено 117 тыс. 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19 в стране скончались свыше 3 тыс. человек.

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