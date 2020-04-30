Петрозаводск, , 11:41 — REGNUM У двоих человек, этапированных в СИЗО в Карелию из Ленинградской области, обнаружен коронавирус. Всего в республике за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения инфекцией. Об этом 30 апреля сообщил на свой официальной странице в одной из социальных сетей глава региона Артур Парфенчиков.

За прошедшие сутки в регионе выявлено восемь случаев заражения, таким образом с начала пандемии число заразившихся достигло 74 человек. Шесть новых случаев заражения выявлены в Петрозаводске. Из них четыре человека — жители города, все контактировали с заболевшими ранее людьми.

«Два случая — это лица, этапированные из Ленинградской области в СИЗО на Герцена и находившиеся на карантине. В учреждении УФСИН проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, определен круг контактов при этапировании, проводятся тесты на COVID-19», — отметил глава региона.

Еще один случай зарегистрирован в Сегеже — он также из числа «контактных» — заболевшая женщина находилась в режиме изоляции под наблюдением врачей с тестированием на заболевание. Кроме того, выявлен первый случай коронавируса в Кеми. COVID-19 подтвержден у 64-лентего мужчины, который ранее обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ, лечился амбулаторно, сейчас госпитализирован с пневмонией.

«Его близкие находятся в изоляции, устанавливается круг контактов заболевшего», — уточнил Парфенчиков.

Всего в регионе с начала пандемиии проведено 14 549 исследований, это на 823 больше, чем сутками ранее. Один человек выздоровел, таким образом в регионе 11 зараженных уже выписаны из стационаров. Число жителей Карелии, которые находятся на самокарантине за сутки сократилось на 169 человек, сейчас их в регионе насчитывается 1627, а 25 человек продолжают оставаться в местах обсервации.

С внебольничной пневмонией с 1 апреля в больницы региона госпитализированы 265 человек. За прошедшие сутки их количество увеличилось на 14 человек. Кроме того, 38 — умерли.

«Три летальных случая за сутки: мужчина и две женщины, все — старше 65 лет с сопутствующими патологиями сердечно-сосудистой системы, тест на коронавирус у всех отрицательный», — отметил Парфенчиков.

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