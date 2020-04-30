Иваново, , 11:25 — REGNUM Начальник УФСИН по Ивановской области Фёдор Рубцов скоропостижно скончался 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по региону.

«Коллектив Управления Федеральной службы исполнения наказаний с прискорбием сообщает, что 30 апреля 2020 года скоропостижно оборвалась жизнь начальника УФСИН России по Ивановской области Рубцова Фёдора Александровича. Фёдор Александрович проходил службу в системе исполнения наказаний с декабря 1993 года. Вся его сознательная жизнь была связана с уголовно-исполнительной системой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Причина смерти Фёдора Рубцова не называется. Известно, что похоронят его в городе Электростали Московской области.