Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 30 апреля подтвердили 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 8739 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 150 новых случаев заражения, в Башкирии — 75, в Татарии — 71, в Чувашии — 47, в Саратовской области — 46, в Пензенской и Самарской областях — по 40, в Мордовии — 39, в Марий Эл — 31, в Кировской, Оренбургской и Ульяновской областях — по 27, в Пермском крае — 19, в Удмуртии — 11.

С учётом новых данных общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области составило 1944, в Татарии — 823, в Башкирии — 766, в Мордовии — 698, в Чувашии — 586, в Марий Эл — 566, в Оренбургской области — 520, в Пермском крае — 500, в Кировской области — 493, в Саратовской области — 438, в Ульяновской области — 406, в Пензенской области — 404, в Самарской области — 367, в Удмуртии — 228.

Выписаны после полного выздоровления 1434 человека в Поволжье, за сутки выписаны из стационаров 249 пациентов. 77 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 30 апреля подтверждено 106 498 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлен 7099 новых случаев заражения. 11 619 человек полностью выздоровели, 1073 человека скончались.

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