Стокгольм, , 11:42 — REGNUM Британское приложение Covid Symptom Tracker нацелено на предоставление более полного представления о том, как распространяется инфекция посредством сбора данных. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл скептически относится к такому приложению.

По его словам, у шведских властей имеется достаточно данных для отслеживания эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 30 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Приложение Covid Symptom Tracker является совместной разработкой Королевского колледжа Лондона и больницы Гая и Святого Томаса при сотрудничестве с компанией Zoe Global Ltd. Приложение уже используется в Великобритании и США и недавно стало доступно на территории Швеции. Однако государственный эпидемиолог Швеции считает, что это приложение, равно как и многие другие, не способны заменить работу настоящих врачей и профессионалов, когда речь идет о сохранении жизни людей в период пандемии.

«Я не знаю, какую дополнительную ценность это может нам дать в плане оценки распространения. У нас, и так, есть хорошие данные, мы проводим собственные опросы с выборками и большие исследования со случайно выбранными группами населения. Это более репрезентативно», — заявил Тегнелл.