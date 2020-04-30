Сеул, , 11:27 — REGNUM В общественных местах столицы Южной Кореи планируют установить точки доступа к бесплатной сети беспроводного интернета Wi-Fi 6, скорость которого в четыре раза выше нынешних сетей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

По их словам, точки доступа будут установлены в парках, на традиционных рынках, туристических объектах, автобусных остановках и станциях метро.

Известно, что с 18 по 22 мая планируется провести предварительные тесты, для изучения сервиса и выбора компании-поставщика.

Напомним, что в ноябре 2019 года в мэрии приняли решение о выделении более 100 млрд вон (~$82,8 млн) на создание к 2022 году сети интернета вещей.