Красногорск, , 11:21 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено 793 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Всего за сутки в России подтвердили 7099 случаев заражения в 85 регионах. Причём у 39,9% новых пациентов не фиксировались клинические проявления болезни.

В Подмосковье зафиксировали 793 новых случая заражения коронавирусом. По данным Мособлштаба, на текущий момент 430 человек из числа заболевших ранее полностью выздоровели, из них 41 человека выписали домой 30 апреля после получения отрицательного результата.