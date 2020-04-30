Иркутск, , 11:19 — REGNUM В Иркутской области первый вице-мэр Усть-Кутского района Михаил Барс, которого подозревают в попытке поджога леса, оказался на больничной койке. Он был госпитализирован с побоями.

Читайте также: Жители Приангарья заподозрили районных чиновников в поджоге леса

Как пояснила руководителя аппарата Усть-Кутского района Марина Косыгина, 30 апреля чиновники вернулись из командировки, входе которой обследовали новые очаги природных пожаров, однако позднее перестали выходить на связь. По её словам, короые приводит РИА Новости, Михаила Барса избивали три человека, а пресс-секретаря районной мэрии Екатерину Анисимову пытались утопить.

Также по теме: Хинштейн: история с поджогом леса иркутскими чиновниками беспрецедентная

Косыгина добавила, что Барс сейчас находится в больнице и чувствует себя очень плохо.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Усть-Кутском районе Иркутской области местные жители задержали троих сотрудников районной администрации, в том числе первого замглавы района, которые, по их мнению, пытались поджечь лес. Чиновники прибыли на лодке в тайгу, у них были обнаружены несколько канистр с бензином. Задержавшие их жители заподозрили чиновников в намерении поджечь лес. В городской администрации пояснили, что участок, куда прибыли чиновники, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину.

По данному факту следственные органы организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ («Покушение на превышение должностных полномочий»). В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Сибири горит свыше 25 тысяч гектаров леса